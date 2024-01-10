Akaryakıt istasyonunda kabus! LPG'li otomobil bomba gibi patladı

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, akaryakıt istasyonuna yakıt almak için geldi. Pompacının LPG doldurduğu sırada otomobil bomba gibi patladı. Bu sırada otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi kendisini dışarı atarak canını kurtardı.