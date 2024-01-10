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Akaryakıt istasyonunda kabus! LPG'li otomobil bomba gibi patladı

Adana'nın bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu yapılan otomobil bomba gibi patladı. Otomobilde bulunan adam kendisini dışarı atıp canını zor kurtardı.

Kaynak: İHA
Akaryakıt istasyonunda kabus! LPG'li otomobil bomba gibi patladı - Resim: 1

Olay, öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 

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Akaryakıt istasyonunda kabus! LPG'li otomobil bomba gibi patladı - Resim: 2

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, akaryakıt istasyonuna yakıt almak için geldi. Pompacının LPG doldurduğu sırada otomobil bomba gibi patladı. Bu sırada otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi kendisini dışarı atarak canını kurtardı.

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Akaryakıt istasyonunda kabus! LPG'li otomobil bomba gibi patladı - Resim: 3

Yangın, istasyon çalışanları ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Akaryakıt istasyonunda kabus! LPG'li otomobil bomba gibi patladı - Resim: 4

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