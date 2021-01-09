Aleyna Çakır olayının yankıları sürüyor

İntihar mı cinayet mi tartışmasına neden olan şüpheli ölümle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Aleyna’yı daha önce dövdüğü ve ölümle tehdit ettiği iddia edilen erkek arkadaşı Ümitcan Uygun’un ifadesi alındı.