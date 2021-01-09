Aleyna Çakır olayının yankıları sürüyor
Aleyna Çakır cinayeti Adli Tıp raporunu canlı yayında paylaşan Müge Anlı “Beklenen rapor dendi ben hiç beklemiyordum. Bir gariplik var, birileri doğru söylemiyor” demişti.
Ankara’da 21 yaşındaki Aleyna Çakır hakkındaki Adli Tıp Kurumu’nun ‘asılma sonucu öldü’ yönündeki raporu tartışmalara neden oldu.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, Çakır’ın sevgilisi Ümitcan Uygun’dan DNA örneğinin alınmamasına tepki gösterdi.
Hürriyet'teki habere göre soruşturma dosyasına göre, Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen’in, 3 Haziran 2020 günü evinde bornoz kuşağıyla tavana asılı şekilde cansız cesedi bulundu.