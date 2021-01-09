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  3. 09 Ocak 2021 12:45

Aleyna Çakır olayının yankıları sürüyor

Aleyna Çakır cinayeti Adli Tıp raporunu canlı yayında paylaşan Müge Anlı “Beklenen rapor dendi ben hiç beklemiyordum. Bir gariplik var, birileri doğru söylemiyor” demişti.

Aleyna Çakır olayının yankıları sürüyor

Ankara’da 21 yaşındaki Aleyna Çakır hakkındaki Adli Tıp Kurumu’nun ‘asılma sonucu öldü’ yönündeki raporu tartışmalara neden oldu. 

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Aleyna Çakır olayının yankıları sürüyor

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Çakır’ın sevgilisi Ümitcan Uygun’dan DNA örneğinin alınmamasına tepki gösterdi.

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Aleyna Çakır olayının yankıları sürüyor

Hürriyet'teki habere göre soruşturma dosyasına göre, Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen’in, 3 Haziran 2020 günü evinde bornoz kuşağıyla tavana asılı şekilde cansız cesedi bulundu.

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Aleyna Çakır olayının yankıları sürüyor

İntihar mı cinayet mi tartışmasına neden olan şüpheli ölümle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Aleyna’yı daha önce dövdüğü ve ölümle tehdit ettiği iddia edilen erkek arkadaşı Ümitcan Uygun’un ifadesi alındı.

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