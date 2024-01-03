Antalya'da berber fiyatları şaşkına çevirdi: Saç-sakal kesimi 1100 TL

Artan maliyet nedeniyle kesim ücretine artış yapıldığına değinen Uzun, "Lüks tarife, alışveriş merkezi ile oteller bölgesinde kullanılıyor. A sınıfı Lara bölgesi ile Konyaaltı ilçesinde, B sınıfı şehir merkezi, C sınıfı da Kepez ilçesi, Varsak bölgesi, Aksu ile Döşemealtı ilçesinde kullanılıyor. Tarifemizde geçen yıla göre yüzde 80 artış oldu. Malzeme fiyatları, kira ücretlerindeki artış, sosyal güvence ödemeleri nedeniyle mecburen fiyatları artırdık. Fiyat artışına esnafımızdan, 'Kafede 40 liraya çay içildiği dönemde, ayda bir kere tıraş olmak için bu fiyat ödenir' gibi olumlu tepkiler aldık. Vatandaşın farklı tepkileri de olacak ama çoğunlukla olumlu düşünceler alıyoruz" diye konuştu.