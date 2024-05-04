Hamit Altıntop'tan Semih Kılıçsoy itirafı

Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım kampından çıkarılması hakkında açıklamalarda bulundu. Altıntop, "Bu kararı Montella ile birlikte verdik" dedi.

Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Takım'ın kadro planlamasında etkili olan Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, L1 Üçgen YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Daha önce A Milli Takım aday kadrosuna alınan fakat Ümit Milli Takım'da ihtiyaç olduğu gerekçesiyle çıkarılan Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy hakkında konuşan Altıntop, tartışmalara cevap verdi. Ayrıca Hamit Altıntop, menajerlerin A Milli Takım'a oyuncu gönderdiği iddialarını yalanladı.

"SON KARARI MONTELLA VERİYOR"

Semih Kılıçsoy hakkında konuşan Hamit Altıntop, "Bu anlamda çok fazla eleştiriler oluyor. Hoş olmayan yorumlar oluyor. Ben Milli Takım sorumlusu olarak fikirlerimi söylüyorum. Günün sonunda Montella kadroyu kuruyor ve son kararı veriyor. Son kampta Semih Kılıçsoy örneği vardı. Çoğunuz tanımadan önce ben tanıyordum. Alt yaş milli takımlarında izliyordum. Beşiktaş'ta oynamaya başlarken önemli ve değerli olduğu farkına varanlar şimdi bizi yargılıyor. Milli Takım'da oynatmayacaksanız kadroya almayın yorumları yapılıyor. Arkadaşlar unutuyorlar biz Milli Takımız. Türk Bayrağı'na hizmet ediyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız ve sizlere hizmet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR TEPKİ GELMESİ BİZİ ŞAŞIRTTI"

Sözlerine devam eden Altıntop, "Beşiktaş tarafı 'mobbing' kelimesini kullanıyor. Mobbing ne ya? Sizin oyuncunuz iki Avrupa maçına çıkıyor iki gol atıyor ve değeri artıyor. Biz bu şekil geleceğe daha iyi hazırlanacağını düşünüyoruz. Geçmişte örnekler var. Erken o formayı giyen kaybolabiliyor. Biz bu kararı Montella ile verdik. Biz geleceğe hazırlama anlamında onu kadroya almak istedik. Maksat ortamı görmesi, hayal etmesi ve hocanın da Semih'i tanıması. Hemen büyük top yapıldı, büyük balon yapıldı. Semih belki yazın kendi kulübünden ayrılacak ama Milli Takım'da devam edecek. Ömür boyu biz kendisiyle olacağız. O taraftan böyle bir tepki gelmesi bizi şaşırttı" dedi.

"BU KABUL EDİLECEK BİR ŞEY DEĞİL"

Milli Takım'a menajerlerin futbolcu göndermesi hakkında çıkan iddialar üzerine cevap veren Altıntop, "Böyle bir dünya olabilir mi? Böyle bir şey olması mümkün değil. Bu kabul edilecek bir şey değil. Biz 85 milyon insanı temsil ediyoruz. Menajerler öyle yapıyormuş, böyle yapıyormuş. O zaman ben şirket kurayım. Allah korusun iş birlikleri yapayım, ona göre oyuncular gelsin, kadroyu kurayım. Ona göre hoca gelsin. Öyle bir şey olamaz. Benim gönlüm ve vicdanım rahat. Kişi işi kendinden bilir muhabbeti var ya. Ben o konuda mütevazi olmayacağım. Benim Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok. Bazı Twitter'da şov yapan arkadaşlar bu durumu farklı yerlere çekebilirler. Ben vatanımı seviyorum, Türk futbolunun bana ihtiyacı var. İnsanlar farklı düşünebilir ama çok da umrumda değil. Almanya'da güzel bir turnuva oynayıp tarih yazmak istiyoruz. Bu turnuvada olmazsa bile gelecek turnuvalarda büyük başarılar kazanacağız" dedi.

"2 YIL SONRA BU TAKIMA GELDİĞİNDE OYNAYACAK"

Altıntop, "Semih'i malzeme yapamayız. O bizim evladımız. Pırlanta gibi bir çocuk. O çocuğu bu duruma sokmak yakışıyor mu? Montella'nın bir bildiği var Semih merak etme. Onun senle ilgili bir bildiği var. O kadar çok şey öğrenecek ki. Biz sürdürülebilirlik istiyoruz, istikrar istiyoruz. Semih Kılıçsoy iki yıl sonra bu takıma geldiğinde bahanesi olmadan tak tak oynayacak. Takımı taşıyacak. 2005 jenerasyonu belki de 2032'de kupaya dokunacak. Bu jenerasyon kaptanlık yapacak, liderlik yapacak. Biz onları oraya hazırlıyoruz. Semih Kılıçsoy hazırlık maçına çıksın gol atsın değil. Biz 2032'de bu 2005 jenerasyonuyla muhteşem bir takım kurmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.