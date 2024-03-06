Antalya'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi: Yaralılar var
Antalya'da dün akşam etkili olan sağanak yağış ve hortum, hayatını felç etti. Denizden karaya ulaşan 2 hortum ortalığı savaş alanına çevirdi. Seralar, tarım alanları, iş yerleri ve binalarda zarara neden olan hortumda 6 kişi yaralandı.
Meteoroloji'nin sarı ve turuncu kod uyarısı yaptığı Antalya'da, dün saat 16.00'dan itibaren sağanak etkisini gösterdi. Şiddetli yağmur nedeniyle kavşak ve ara sokaklarda bulunan mazgalların tıkanmasıyla sokaklar ve altgeçitler suyla doldu. Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde çok sayıda araç su taşkını sebebiyle yolda kaldı. Suyla dolan alt geçitler trafiğe kapatıldı.
SUYLA DOLAN ALT GEÇİTTE TAHLİYE
Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'nde, mazgalların tıkanması nedeniyle yağmur suyu birikti. 13 Şubat'taki sel felaketinde 1 kişinin hayatını kaybettiği alt geçit, polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, akşam saatlerinde tünelde biriken suyu tahliye çalışması başlattı. Mazgalları temizleyen ekipler, kepçe ile tünelde biriken suyu tahliye etti. Ekiplerin mesaisi sabah saatlerine kadar sürdü.
DENİZDEN GELEN HORTUMLAR
Kentte saat 17.45 sıralarında kısa aralıklarla denizde çıkıp karaya ulaşan 2 ayrı hortum, Demre, Kumluca, Finike ve Manavgat ilçelerinde büyük hasara yol açtı. Kumluca ilçe merkezi ile Göksu, Hacıveliler, Yenimahalle, Merkez ve Toptaş mahallelerinde etkili olan hortum, ağaçları yerinden söktü. Tarım alanları, seralar ve portakal bahçeleri zarar gördü, birçok iş yerinin camları patladı. Levhaları deviren, apartman çatılarındaki güneş enerji sistemlerini cadde ve sokaklara düşüren hortum, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait binanın çatısını da yerinden kaldırdı. Kumluca Belediyesi kademesinde de hasara yol açan hortum nedeniyle 6 kişi yaralandı. Çatıdaki güneş panelinin düşmesi sonucu park halindeki 07 ARL 182 plakalı otomobilde sıkışan Muhammed Ali Ceylan (16), Kumluca Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.