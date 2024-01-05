Antalya'da tarihi keşif: Birinci Dünya Savaşı'nın izleri bulundu

Uzun yıllar Kara Harp Okulu'nda tarih derslerinde öğretmenlik yaptığını aktaran Akgül, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı'nda (ATASE) Arşiv Şube Müdürü görevindeyken Çanakkale, Kütahya-Eskişehir, Sakarya ve Büyük Taarruz Muharebe bölgelerinde saha araştırmalarında bulunup Eskişehir-Tandır bölgesindeki siperlerin tespiti konusunda çalışmalar yaptığını söyledi. Akgül, Sakarya Harbi muharebe bölgesinde Polatlı-Basrikale mevzilerinde ve diğer siperler hakkında incelemelerde bulunduğunu anlattı. 4 yıl önce Antalya Hayvanat Bahçesi sınırlarında bulunan mevziler üzerine kendisiyle iletişime geçildiğini aktaran Akgül, "Mevzilerle ve siperlerle ilgili tecrübem olduğu için beni buldular. Ben de burada değerlendirmeler yaptım. Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nden emekli albaylarla inceleme yaptık. Bunların Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan siperler olduğunu tespit ettik. Bu; Antalya'da, hatta Akdeniz kıyısında bu şekilde büyük, geniş ve korunaklı siperlerin olması bir ilktir ve önemlidir. Birinci Dünya Savaşı'ndan kalmış canlı siperlerdir" dedi.