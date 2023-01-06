Bankalar mevduat faiz yarışına girdi! İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları
Hem kamu bankaları hem de özel bankalar arasında yeni yıl "mevduat faiz oranı" yarışı ile başladı. A'dan Z'ye tüm özel bankalar mevduat faiz oranlarını yükseltti. İşte 6 Ocak Cuma itibariyle banka banka güncel mevduat faiz oranları...
Borsada yaşanan sert düşüşlerin ardından yatırımının değerini enflasyondan korumak isteyen vatandaşlar en yüksek getirili yatırım araçlarını araştırıyor. Hem özel hem de kamu bankaları da TL ile mevduat hesapları için yarışa girdi.
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Önce 3 kamu bankası Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları güncelledi, ardından da özel bankalar...
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Peki, en yüksek faiz hangi bankada? İşte 6 Ocak Cuma itibariyle banka banka güncel mevduat faiz oranları...
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Halkbank 32 gün vadeli mevduat faiz oranı Ocak ayında yüzde 15,25 seviyesinde bulunuyor.
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