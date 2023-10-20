''Bebek kaçırma'' tatbikatında kendini role kaptırınca ortalık fena karıştı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Erbaa Devlet Hastanesi'nde 'pembe kod' tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı. Tatbikattın senaryosuna göre; yeni doğan servisinde yatan kadın vatandaşın yeni doğan bebeği bilinmeyen bir kişi tarafından kaçırıldı.