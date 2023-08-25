Binali Yıldırım'ın kopyasının hayali gerçek oldu

Tercih yaparken hocasından ve iki üniversite bitiren kızından destek alanYetkin, “Bu kadar genç beynin içinde kazanmayı pek beklemiyordum. Fakat böyle değilmiş insan çalışınca başarı da geliyor. Ben burada akşama matbaa işinde çalışıyorum. Akşam evime gidiyorum. Geç saatlere kadar ders çalışıyorum. Başarılı olmak için ne gerekiyorsa fazlasını yapmaya çalıştım. Başardığım için de çok mutluyum” dedi.

Yetkin son olarak şunları söyledi: “Çevremdeki insanların bazıları ‘Okuyup ne olacaksın bundan sonra’ dediler. Çok güzel tebriklerde aldım. Okumanın yaşı yok keşke daha önce başlasaydım. Birkaç yer araştırdım ve emlakçılarla görüştüm. Büyük ihtimalle Bartın’a gideceğim. Sınıftaki gençler ve hocalarımızın benim içimdeki okuma aşkına yardımcı olacağını düşünüyorum.”