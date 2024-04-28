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İYİ Partili belediye başkanı partisinden istifa etti

İYİ Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
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İYİ Parti'de, Müsavat Dervişoğlu'nun Genel Başkanı olarak seçildiği kurultay sonrasında Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, partiden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayında yaşanan liderlik değişikliği sonrası, Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık partisinden ayrılma kararı aldı.

Bıyık, bu kararını, kurultayda desteklediği Koray Aydın'ın başkanlık yarışında kaybetmesi ve partinin mevcut politikalarını sürdürme kararını gerekçe göstererek verdi.

Mustafa Bıyık yaptığı açıklamada, "31 Mart'ta yaşanan başarısızlıkların, yeni yönetimle devam edeceğine ve partinin bu durumda başarıya ulaşamayacağına inanıyorum" dedi.

Bıyık, partideki bu yeni dönemin kendisi için bir yol ayrımı olduğunu ve artık İYİ Parti çatısı altında siyasi faaliyetlerini sürdüremeyeceğini belirtti.

 

Etiketler iyi parti mustafa bıyık istifa iyi parti'de istifa
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