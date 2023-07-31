Binlerce antikayı evine sığdıramayınca...

Açtığı kafenin, nostaljik eşya tutkusu olanların buluşma noktası haline geldiğini belirten Kahraman, “Kafe bir anlamda bizim açarken hedeflediğimiz noktaya geldi. Ben biriktirdiğim nostaljik eşyaların, severleri ile buluşmasını sağlamak istiyordum. Şimdi de eşyaları seven insanlar için de buluşma noktası oldu. Mesela bir telefona bakıp eski günlerini hatırlayan, gırgıra bakıp da nostalji yapan insanlar var. İnsanların mutluluğu bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Yani buraya gelip de kimseden kötü yorum almadık. 80 yaşında müşterimiz var. Bu bizim için çok önemli. Çünkü insanların burada kafe değil de bir ev gibi davranması bizim çok hoşumuza gidiyor” ifadelerini kullandı.