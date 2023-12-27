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Burası kutuplar değil Türkiye! Tipi ve fırtınada kar şelalesi oluştu

Iğdır'daki Aras Dağları'nda, tipi ve fırtına sonucu karların hareket etmesiyle oluşan "kar şelalesi" görüntülendi.

Kaynak: AA
Burası kutuplar değil Türkiye! Tipi ve fırtınada kar şelalesi oluştu - Resim: 1

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar yağışının ardından etkili olan tipi ve fırtına yaşam koşullarını güçleştiriyor.

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Burası kutuplar değil Türkiye! Tipi ve fırtınada kar şelalesi oluştu - Resim: 2

Aras Dağları'nda şiddetli rüzgarın etkisiyle kar örtüsünün taşınarak şelaleyi andıran görüntüsü dikkati çekti.

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Burası kutuplar değil Türkiye! Tipi ve fırtınada kar şelalesi oluştu - Resim: 3

Halk arasında "kar şelalesi" olarak nitelendirilen yoğun tipiyle kar örtüsünün daha düşük rakımlara akma anı görüntülendi.

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Burası kutuplar değil Türkiye! Tipi ve fırtınada kar şelalesi oluştu - Resim: 4
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