CHP milletvekili aday listesi belli oldu
CHP'nin milletvekili aday listesi belli olmaya başladı. İşte Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili isimlerin de yer aldığı milletvekili aday listesi...
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimine katılacak partiler milletvekili aday listelerini bugün (9 Nisan) saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Peki CHP'nin milletvekili aday listesinde kimler yer alacak? CHP'nin milletvekili aday listesinde Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yanı sıra Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunuyor.
İşte CHP'nin aday listesi...
İstanbul 1’inci bölge
1. Oğuz Kaan Salıcı
2. Gamze Akkuş İlgezdi
3. Fethi Açıkel
4. Gökhan Günaydın
5. Birol Aydın (Saadet Partisi)
6. Ahmet Ersagun Yücel
7. Elif Esen (DEVA)
8. Hasan Karal (DEVA)
9. Cemal Enginyurt (DP)
10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)
11. Ali Gökçek
12. Suat Özçağdaş
13. Doğan Çakmak
14. Özcan Baripoğlu
15. Sevgi Kılıç
16. Olgun Çelik
İstanbul 2’inci Bölge
1. Namık Tan
2. Yunus Emre
3. Gökhan Zeybek
4. Enis Berberoğlu
5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)
6. Yüksel Mansur Kılınç
7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)
8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)
9. Berna Sukas
10. Fuat Yıldırım
11. Onur Aydın
12. Işık Öğütçü
13. Soner Özimer
14. Mehmet Ali Yüksel
15. Şaban Karaaslan
16. Elmas Aruz
İstanbul 3’üncü Bölge
1. Engin Altay
2. Erdoğan Toprak
3. Türkan Elçi
4. İlhan Kesici
5. Zeynel Emre
6. Medeni Yılmaz (DEVA)
7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)
8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)
9. Özgür Karabat
10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)
11. Turan Taşkın Özer
12. Doruk Bulut
13. Oğuz Kemal Yakar
14. Turgay Özcan
15. Utku Caner Çaykara
16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)