CHP milletvekili aday listesi belli oldu

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimine katılacak partiler milletvekili aday listelerini bugün (9 Nisan) saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Peki CHP'nin milletvekili aday listesinde kimler yer alacak? CHP'nin milletvekili aday listesinde Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yanı sıra Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunuyor.



İşte CHP'nin aday listesi...