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CHP milletvekili aday listesi belli oldu

CHP'nin milletvekili aday listesi belli olmaya başladı. İşte Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili isimlerin de yer aldığı milletvekili aday listesi...

CHP milletvekili aday listesi belli oldu - Resim: 1

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimine katılacak partiler milletvekili aday listelerini bugün (9 Nisan) saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Peki CHP'nin milletvekili aday listesinde kimler yer alacak? CHP'nin milletvekili aday listesinde Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yanı sıra Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunuyor. 

İşte CHP'nin aday listesi... 

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CHP milletvekili aday listesi belli oldu - Resim: 2

İstanbul 1’inci bölge

1. Oğuz Kaan Salıcı

2. Gamze Akkuş İlgezdi

3. Fethi Açıkel

4. Gökhan Günaydın

5. Birol Aydın (Saadet Partisi)

6. Ahmet Ersagun Yücel

7. Elif Esen (DEVA)

8. Hasan Karal (DEVA)

9. Cemal Enginyurt (DP)

10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)

11. Ali Gökçek

12. Suat Özçağdaş

13. Doğan Çakmak

14. Özcan Baripoğlu

15. Sevgi Kılıç

16. Olgun Çelik

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CHP milletvekili aday listesi belli oldu - Resim: 3

İstanbul 2’inci Bölge

1. Namık Tan

2. Yunus Emre

3. Gökhan Zeybek

4. Enis Berberoğlu

5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)

6. Yüksel Mansur Kılınç

7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)

8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)

9. Berna Sukas

10. Fuat Yıldırım

11. Onur Aydın

12. Işık Öğütçü

13. Soner Özimer

14. Mehmet Ali Yüksel

15. Şaban Karaaslan

16. Elmas Aruz

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CHP milletvekili aday listesi belli oldu - Resim: 4

İstanbul 3’üncü Bölge

1. Engin Altay

2. Erdoğan Toprak

3. Türkan Elçi

4. İlhan Kesici

5. Zeynel Emre

6. Medeni Yılmaz (DEVA)

7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)

8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)

9. Özgür Karabat

10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA) 

11. Turan Taşkın Özer

12. Doruk Bulut


13. Oğuz Kemal Yakar

14. Turgay Özcan

15. Utku Caner Çaykara

16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)

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