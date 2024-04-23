Çocuklar, mektup ve resimle MİT'i anlattı
Türkiye'nin dört bir yanından çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Milli İstihbarat Teşkikilatı'nı (MİT), anlatan resim ve mektuplar gönderdi. Mektup ve resimler, MİT'in internet sayfasında yayımlandı. MİT Başkanı İbrahim Kalın, mektup yazarak, çocuklara teşekkür etti, bayramlarını kutladı.
MİT, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, 5-14 yaş arasındaki çocuklardan, MİT'in görev alanını tanımlayan 'güvenlik', 'istihbarat' ve 'gizli ajan' kelimelerinden yola çıkarak, resim yapmaları ya da mektup yazmalarını istedi. Türkiye'nin dört bir yanından çocuklar, hayal güçlerini kullanarak çizdikleri resimleri ve yazdıkları mektupları MİT'e gönderdi.
Çocukların çizdiği birbirinden renkli resimler ve yazdığı mektuplar, MİT'in internet sitesinde yer aldı.
MİT personeli olmak istediğini belirten Ece'nin mektubu dikkat çekti. Ece, mektubunun son bölümünde, "Ben kendimi bildim bileli hep asker olmak istemiştim. En azından okuduğum bir kitapta MİT kurumunun ismini ilk defa duyana kadar. O zamandan itibaren olmak istediğim tek şey MİT personeli olmak. Hatta Allah'ın izniyle sahada görev alıp, nasip olursa bu vatan uğruna şehit olmak" ifadelerini kullandı. Zeynep Duru'nun, Türkiye haritası üzerine çizdiği MİT şemsiyesi ile füze saldırılarından ülkeyi koruduğunu anlatan resmi de dikkat çekti.
MİT Başkanı İbrahim Kalın ise mektup yazarak, çocukların bayramını kutladı, teşekkür etti. Kalın mektubunda şöyle dedi:
"Merhaba sevgili arkadaşım; Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu özel gün için gönderdiğin mektup ve resimleri çok beğendim. Resimler harika olmuş. Mektubunda çok güzel ifadeler var. Bizi, ülkemizi ve Teşkilatımızı çok güzel anlatmışsın. Seni tebrik ediyorum. Senin bu zekan, yeteneğin ve heyecanın beni ve Teşkilat'ta çalışan arkadaşlarımı da mutlu ediyor. Mektubunda, bize güvendiğini söylüyorsun. Buna özel olarak sevindiğimi belirtmek istiyorum.