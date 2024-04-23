Çocuklar, mektup ve resimle MİT'i anlattı

MİT Başkanı İbrahim Kalın ise mektup yazarak, çocukların bayramını kutladı, teşekkür etti. Kalın mektubunda şöyle dedi:

"Merhaba sevgili arkadaşım; Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu özel gün için gönderdiğin mektup ve resimleri çok beğendim. Resimler harika olmuş. Mektubunda çok güzel ifadeler var. Bizi, ülkemizi ve Teşkilatımızı çok güzel anlatmışsın. Seni tebrik ediyorum. Senin bu zekan, yeteneğin ve heyecanın beni ve Teşkilat'ta çalışan arkadaşlarımı da mutlu ediyor. Mektubunda, bize güvendiğini söylüyorsun. Buna özel olarak sevindiğimi belirtmek istiyorum.