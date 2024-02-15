Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın karelerini seçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak yılın karelerini seçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Erdoğan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
"Haber" kategorisinde "Türkiye Yüzyılı", "Gazze: Kanıt" kategorisinde "Tarifsiz" ve "Toplu mezar" adlı fotoğrafları seçen Erdoğan, "Deprem: Umut" kategorisinde ise oyunu "Depremin umudu" fotoğrafından yana kullandı
Fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın çektiği "Türkiye Yüzyılı" isimli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda düzenlenen dron gösterisinde, "Türkiye Yüzyılı" tipografisinin çizildiği fotoğrafa oy verdi.