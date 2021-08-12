DSÖ, ''sıfır'' numaralı koronavirüs hastasının yerini işaret etti
Dünya genelinde 4 milyon 300 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınının kökenlerini araştıran Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen açıklama gündeme bomba gibi düştü.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Covid-19'un kökenlerini araştırma misyonu başkanı Prof. Dr. Peter Embarek, pandeminin sıfır noktasının Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki bir çalışan olabileceğini açıkladı.
"OLDUKÇA KUVVETLİ BİR HİPOTEZ"
Ocak ayında Çin'in Wuhan kentindeki araştırmacı ekibe liderlik eden Embarek, "Sahada numune alarak enfekte olan bir araştırmacının sıfırıncı hasta olabileceği hipotezi oldukça kuvvetli. Corona virüsün doğrudan bir yarasadan insana sıçradığı yer burası olabilir. Bu durum, rastgele bir köylünün ilk hasta olması fikrinden daha mantıklı” dedi.
DSÖ MART AYINDA REDDETMİŞTİ
Bununla birlikte geçtiğimiz Mart ayında DSÖ, Çinli bilim insanları ile işbirliği içinde, corona virüsün muhtemelen yarasalarda ortaya çıktığını ve insanlara yayılmadan önce bir ara hayvana yayıldığını söyleyen raporlarını yayınladı. Ayrıca virüsün Çin'deki bir laboratuvardan sızdığına dair iddiaları da reddetti.
Diğer taraftan Embarek, Ocak ayında Çin'deyken Wuhan laboratuvarlarında yürütülen yarasa araştırması ile ilgili olduğuna dair doğrudan bir kanıt bulunamadığı açıkladı. Ancak, Embarek ayrıca DSÖ uzman ekibinin Çinlilerle laboratuvar teorisini tartışmasının zor olduğunu da sözlerine ekledi: