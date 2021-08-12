DSÖ, ''sıfır'' numaralı koronavirüs hastasının yerini işaret etti

"OLDUKÇA KUVVETLİ BİR HİPOTEZ"

Ocak ayında Çin'in Wuhan kentindeki araştırmacı ekibe liderlik eden Embarek, "Sahada numune alarak enfekte olan bir araştırmacının sıfırıncı hasta olabileceği hipotezi oldukça kuvvetli. Corona virüsün doğrudan bir yarasadan insana sıçradığı yer burası olabilir. Bu durum, rastgele bir köylünün ilk hasta olması fikrinden daha mantıklı” dedi.