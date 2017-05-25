Dünya bu ikiliyi konuşuyor
Manchester'da 22 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından düzenlenen anma etkinliklerinde, Müslüman Sadık Patel ile Yahudi kadın Renee Rachel Black'in birbirlerine sarılmaları dünyayı derinden etkiledi.
Manchester'da 22 kişinin öldüğü saldırının anma etkinliklerinde,Müslüman Sadık Patel ile Yahudi kadın Renee Rachel Black'in birbirlerine sarılarak teselli etmeye çalıştıkları görüntü damga vurdu.
Hürriyet
Sadık Patel, anma töreninde oldukça üzgün ve yıkılmış gözüken yaşlı kadının yanına yaklaşarak önce terör kurbanları için dua etti.