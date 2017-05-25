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  3. 25 Mayıs 2017 13:20

Dünya bu ikiliyi konuşuyor

Manchester'da 22 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından düzenlenen anma etkinliklerinde, Müslüman Sadık Patel ile Yahudi kadın Renee Rachel Black'in birbirlerine sarılmaları dünyayı derinden etkiledi.

Dünya bu ikiliyi konuşuyor

Manchester'da 22 kişinin öldüğü saldırının anma etkinliklerinde,Müslüman Sadık Patel ile Yahudi kadın Renee Rachel Black'in birbirlerine sarılarak teselli etmeye çalıştıkları görüntü damga vurdu.

Hürriyet

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Dünya bu ikiliyi konuşuyor

İngiliz The Independent gazetesi, görüntüyü 'birliğin sembolü' olarak niteledi...

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Dünya bu ikiliyi konuşuyor

Sadık Patel, anma töreninde oldukça üzgün ve yıkılmış gözüken yaşlı kadının yanına yaklaşarak önce terör kurbanları için dua etti.

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Dünya bu ikiliyi konuşuyor

Patel, daha sonra yaşlı kadınla birlikte ağladı ve koluna giderek bitkin haldeki kadının yürümesine yardım etti.

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