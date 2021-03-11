Dünyanın en sıra dışı yolları
Günümüz teknolojisiyle inşa edilen birbirinden modern yollar görenleri şaşırtıyor. İşte dünyanın en sıra dışı yolları...
Norveç'te bulunan "Atlanterhavsveien Yolu" (Atlantik Yolu).
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1989 yılında yapılan ve 8,72 kilometre uzunluğunda olan bu yol, üzerinde bulunan 8 adet köprü ile birlikte küçük adacıklar üzerinden geçerek iki yakayı birbirine bağlıyor.
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Keskin virajlar, yola vuran dalgalar ve aşırı rüzgar nedeniyle dünyanın en tehlikeli yolu olarak gösteriliyor.
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Otoban 1, Big Sur, Kaliforniya
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