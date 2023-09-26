Emeklilerin, emeklilik, maaş ve ikramiye talepleri belli oldu
DİSK’ten emekli maaşlarına ilişkin yapılan açıklamada, dengesizliğin giderilmesi için intibak düzenlemesinin yapılması gerektiği belirtilerek, “Emeklilik yaşı konusunda adalet ve denge sağlanmalıdır" denildi.
DİSK tarafından İstanbul Kartal Meydanı'nda düzenlenen "Emekliler Buluşması" sonuç bildirgesi bugün yayımlandı. Bildirgede, şu tespitlere yer verildi:
"Emeklilik sosyal güvenlik hakkının ayrılmaz bir parçasıdır ve temel yurttaşlık haklarından biridir. Emekliler, hak sahipleriyle birlikte Türkiye'nin en önemli toplumsal gruplarından birini oluşturuyor. Türkiye'de 10,7 milyonu yaşlılık (emekli) aylığı alanlardan oluşmak üzere dul ve yetim aylığı alanlarla birlikte 15,2 milyonu aşkın emekli ve hak sahibi var.
Milyonları kapsayan emeklilik sisteminin getirdiği eşitsizlikler emeklilikte adalet sorununu derinleştiriyor. Emeklilerin insanca bir yaşam sürmeleri giderek zorlaşıyor, düşük emekli aylıkları sebebiyle emekliler ya iş arıyor ya da çalışıyor.
Türkiye'de prim ve yaş koşulu sebebiyle emekli olamayan milyonların haklı mücadelesi sürerken milyonlarca emekli ise asgari ücretin altında aylık ve gelir ile yaşamını sürdürmek zorunda. Bundan 20 yıl önce, AK Parti iktidara geldiğinde, asgari ücretin yüzde 40 üzerinde olan emekli aylıkları günümüzde asgari ücretin yüzde 34,2 altındadır. Milyonlarca emekli asgari ücretin altında yaşamaya mahkûm edilmektedir.