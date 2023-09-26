Emeklilerin, emeklilik, maaş ve ikramiye talepleri belli oldu

"Emeklilik sosyal güvenlik hakkının ayrılmaz bir parçasıdır ve temel yurttaşlık haklarından biridir. Emekliler, hak sahipleriyle birlikte Türkiye'nin en önemli toplumsal gruplarından birini oluşturuyor. Türkiye'de 10,7 milyonu yaşlılık (emekli) aylığı alanlardan oluşmak üzere dul ve yetim aylığı alanlarla birlikte 15,2 milyonu aşkın emekli ve hak sahibi var.