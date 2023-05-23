Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan dünya basınında
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'ın kararı, dünya basınında da yankı buldu.
Türkiye, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna odaklandı. İlk turda yüzde 5'in üzerinde oy alan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini açıklaması gündeme oturdu.
SİNAN OĞAN'IN KARARI DÜNYA BASININDA
Bu açıklama dünya basınında da kendine geniş yer bulurken CNN International, "Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı seçimi üçüncü adayı Erdoğan'ı destekliyor" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
"ERDOĞAN AVANTAJLI GÖRÜNÜYOR"
New York Times ise haberinde "Oğan, Erdoğan'a kalan rakibine karşı ek bir destek sağladı. 20 yıldır Türk siyasetinin baskın figürü olan Erdoğan, galip gelecek beş yıl boyunca Türkiye'nin iç ve dış politikasını şekillendirecek olan ikinci turda avantajlı görünüyor." denildi.
"MİLLİYETÇİLER KİLİT OYUNCU HALİNE GELDİ"
Katar merkezli Al Jazeera'nin haberinde de "Oğan, Pazartesi günü başkent Ankara'da düzenlediği basın toplantısında Erdoğan'ı destekledi ve kampanyasının milliyetçileri Türk siyasetinde kilit oyuncular haline getirdiğini söyledi." ifadeleri yer aldı.