Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan dünya basınında

"ERDOĞAN AVANTAJLI GÖRÜNÜYOR"

New York Times ise haberinde "Oğan, Erdoğan'a kalan rakibine karşı ek bir destek sağladı. 20 yıldır Türk siyasetinin baskın figürü olan Erdoğan, galip gelecek beş yıl boyunca Türkiye'nin iç ve dış politikasını şekillendirecek olan ikinci turda avantajlı görünüyor." denildi.