Erzurum'da otobüs şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var
Erzurum'un Palandöken ilçesinde turist kafilesini taşıyan otobüs şarampole uçtu. Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Palandöken Kayak Merkezi'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi.
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Ebubekir A yönetimindeki midibüs, bir otelin müşterilerini havalimanına götürürken, kayak merkezinin virajlar bölgesinde devrildi.
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Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
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