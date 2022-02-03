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Erzurum'da otobüs şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var

Erzurum'un Palandöken ilçesinde turist kafilesini taşıyan otobüs şarampole uçtu. Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı.

Erzurum'da otobüs şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var - Resim: 1

Edinilen bilgilere göre olay, Palandöken Kayak Merkezi'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi.

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Erzurum'da otobüs şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var - Resim: 2

Ebubekir A yönetimindeki midibüs, bir otelin müşterilerini havalimanına götürürken, kayak merkezinin virajlar bölgesinde devrildi.  

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Erzurum'da otobüs şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var - Resim: 3

Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.  

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Erzurum'da otobüs şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var - Resim: 4
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