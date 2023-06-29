Ev sahibi kapıyı üzerlerine kilitledi! 32 saat mahsur kaldılar

Evin kirasını peşin olarak ödemelerine rağmen, halasının kendilerini evden çıkarmak istediğini söyleyen Mahmut U., ''Biz burada oturmak için halama 20 bin TL verdik. Sonra biz içeride oturduğumuz sırada kapıyı kilitlemiş. Bir şeyler almak için çıkacaktık, kapı kilitli olduğu için çıkamadık. Aradık aradık açmadı, gidin sokakta kalın diyor bize'' diye konuştu.