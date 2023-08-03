Fabrikada büyük yangın! Alevler her yeri sardı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ahşap kapı fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin sardığı fabrika havadan görüntülendi.
Olay, saat 07.30 sıralarında Kastamonu’nun Tosya ilçesi Tosya Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahşap kapı fabrikasında bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
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Kısa sürede büyüyen yangın tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangının diğer fabrikalara sıçraması önlendi.
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Ekipler, 3 saattir devam eden yangına müdahalesini sürdürürken, alevlerin sardığı fabrika kullanılmaz hale geldi.
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Öte yandan, fabrikada devam eden yangın dron ile havadan görüntülendi.
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