Fiyatı çeyrek altını solladı! Topraktan çıkan altında hasat dönemi başladı
Samsun’da yüksek getirisi nedeniyle "topraktan çıkan altın" olarak nitelendirilen salep bitkisinin hasat dönemi başladı. Salebin kurusu bu yıl 5 bin ila 12 bin TL arasında alıcı buluyor.
Samsun’un Kavak ilçesi Çakallı Mahallesi Çakıyeri mevkiinde yer alan Salep Uygulama Merkezi’nde düzenlenen özel bir etkinlikle 2026 yılı salep hasat dönemi resmen başladı. Küçük tarım alanlarında bile sağladığı yüksek kâr marjı nedeniyle bölge çiftçisi tarafından "topraktan çıkan altın" olarak adlandırılan değerli bitki, bu yıl da üreticinin yüzünü güldürüyor.
Kalitesine göre tohumluk salebin kilosu 2 bin 500 ile 4 bin TL arasında işlem görürken, işlenmiş kuru salebin kilogram fiyatı adeta rekor kırıyor. Sektör temsilcileri, geçtiğimiz yıl 2 bin ila 8 bin TL arasında kapanış yapan kuru salep fiyatlarının, bu sezon artan taleple birlikte 12 bin TL seviyesine kadar çıkacağını öngörüyor.
"Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz"
Salep üreticisi Murat Kayacı, üretimin yıllar içinde büyüdüğünü belirterek, "9 yıldır salep üretiyoruz. Şu anda alt üreticilerle birlikte 17 dönüme çıktık. Onlardan da salep alarak salebi kaynatıp, kurutup ve toz haline dönüştürüyoruz. Satıyoruz. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. İlgi çok fazla" dedi.
"Bu işte para var"
Bir diğer üretici Ramazan Aktaş ise fiyatlardaki yükselişe dikkat çekerek, "Geçen sene kurusu 2 ile 8 bin TL arasında kapanırken, bu sene 1 kilo kuru salebin 12 bin TL'ye kadar çıkacağını dondurmacılar söylüyor. Her geçen yıl katma değeri artıyor. Sadece Samsun değil, Türkiye'nin 81 iline gönderiyoruz. Salep takibi yapılması gereken bir bitkidir. Eğer ot, salebin etrafını sararsa bu defa salep yetiştiriciliği yapamadım zannediyor. Takip ve emek bu işte önemlidir. Bu işte para var. Para amaç değil, araç olmalıdır" ifadelerini kullandı.