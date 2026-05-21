2026-TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
2026-TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından resmen açıklandı.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) adaylarının günlerdir süren heyecanlı bekleyişi sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-TUS 1. Dönem yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 21 Mayıs tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin ‘https://sonuc.osym.gov.tr’ adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
İHA
