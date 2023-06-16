Gabar ve Cudi'den sonra bir bölgede daha petrol heyecanı

Türkiye'nin farklı noktalarından petrol keşfi haberleri gelmeye devam ediyor. Gabar ve Cudi'de keşfedilen petrolün ardından Kato Dağı'ndan gelen haber heyecanlandırdı. Yetkililer, bölgenin farklı noktalarında petrol bulmak için çalışma başlattı.