Gabar ve Cudi'den sonra bir bölgede daha petrol heyecanı
Gabar ve Cudi'de petrol rezervi keşfedilmesinin ardından Şırnak-Hakkari arasında yer alan Kato Dağı'nda da petrol arama çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, Şırnak'ın altının petrol denizi olduğunu belirtiyor.
Türkiye'nin farklı noktalarından petrol keşfi haberleri gelmeye devam ediyor. Gabar ve Cudi'de keşfedilen petrolün ardından Kato Dağı'ndan gelen haber heyecanlandırdı. Yetkililer, bölgenin farklı noktalarında petrol bulmak için çalışma başlattı.
Şırnak'ta, Gabar ve Cudi dağlarında keşfedilen petrol rezervlerinin ardından şimdi de Kato Dağı'nda petrol arama çalışmaları başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın peş peşe müjdesini verdiği 'Gabar-Cudi' petrolünde günlük çıkarılan varil sayısı 15 bine dayanırken, Şırnak-Hakkâri arasında yer alan Kato Dağı'nda da düğmeye basıldı
Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın peş peşe müjdesini verdiği 'Gabar-Cudi' petrolünde günlük çıkarılan varil sayısı 15 bine dayanırken, Şırnak-Hakkâri arasında yer alan Kato Dağı'nda da arama çalışmaları başlatıldı.
Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır yaşanan terör olayları nedeniyle yeraltı zengin yatakları kullanılmayan Güneydoğu petrol keşifleriyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.