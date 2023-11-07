  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Genç kızların silahlı kavgası kamerada

Genç kızların silahlı kavgası kamerada

Sakarya'da iki genç kız arasında başlayan tartışma saç saça baş başa kavgaya dönüşürken, genç kızlardan birinin elinde silah olduğu görüldü.

Kaynak: İHA
Genç kızların silahlı kavgası kamerada - Resim: 1

Olay, Çark Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenci oldukları değerlendirilen iki genç arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. 

1 / 5
Genç kızların silahlı kavgası kamerada - Resim: 2

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda gençler saç saça baş başa birbirlerine girdi. Çevredekilerin müdahalesi ile kavga sona ererken, elinde tabanca bulunan genç kız kaçtı.

2 / 5
Genç kızların silahlı kavgası kamerada - Resim: 3

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavga anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

3 / 5
Genç kızların silahlı kavgası kamerada - Resim: 4

<iframe frameborder="0" width="100%" height="360px" src="https://geo.dailymotion.com/player.html?video=x8pewib" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>

4 / 5