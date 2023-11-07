Genç kızların silahlı kavgası kamerada
Sakarya'da iki genç kız arasında başlayan tartışma saç saça baş başa kavgaya dönüşürken, genç kızlardan birinin elinde silah olduğu görüldü.
Kaynak: İHA
Olay, Çark Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenci oldukları değerlendirilen iki genç arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.
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Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda gençler saç saça baş başa birbirlerine girdi. Çevredekilerin müdahalesi ile kavga sona ererken, elinde tabanca bulunan genç kız kaçtı.
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Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavga anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı.
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