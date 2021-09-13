Gülşah Saraçoğlu elbisesiyle düğüne damga vurdu
Birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adından söz ettiren Gülşah Saraçoğlu'nun, katıldığı bir düğünde giydiği derin yırtmaçlı iddialı elbisesi geceye damga vurdu. Ünlü modacı pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Gülşah Saraçoğlu, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.
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Ünlü modacının yaptığı paylaşımlar sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. Instagram'dan yaptığı son paylaşım ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adından söz ettiren Gülşah Saraçoğlu'nun katıldığı bir düğünde giydiği derin yırtmaçlı iddialı elbisesi geceye damga vurdu.
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Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin modacısı olan Gülşah Saraçoğlu, iş adamı sevgilisi Gökhan Göz ile geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde ayrılmıştı. İlişkilerine bir şans daha veren çift, yine ayrılmıştı.
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