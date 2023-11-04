Hafriyat çalışmasında 1.800 yıllık keşif

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde fabrika arazi içinde gerçekleştirilen hafriyat çalışmasında iki parçadan oluşan ve yüksekliği 2,5 metre olan mermer mezar steline rastlayan işyeri çalışanları durumu Yalova Müze Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine bildirildi.