İlk kez görünce horonla kutladılar !

Kimi evlerini gaz lambası ile kimi güneş enerjisi panellerinden elde ettikleri elektrikle kimi de jeneratörlerle aydınlattı. Vatandaşlar, bir süre önce köye gelen Artvin Valisi Ömer Doğanay'a sorunlarını iletti. Vali Doğanay, Çoruh Elektrik Dağıtım Şirketi (ÇEDAŞ) İl Müdürü Osman Aydın ile görüştü, Çakmak Mahallesi'ne elektrik verilmesi için proje hazırlanmasını istedi. 6 ay süren çalışma sonucunda elektrik şebekesi hattı çekilen mahalleye ilk kez elektrik verildi.