İlk kez görünce horonla kutladılar !
Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Erenköy'de 10 haneli Çakmak Mahallesi'ne ilk kez elektrik verildi.
Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Erenköy'de 10 haneli Çakmak Mahallesi'ne ilk kez elektrik verildi. Evlerini bugüne kadar gaz lambası ve güneş enerjisi panellerinden elde ettikleri elektrikle aydınlatan Zeki ve Sultan Akdeniz çifti, aydınlığa kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Çift, ellerine aldıkları güneş enerjisi paneli sistemi cihazı ile horon oynayarak kutlama yaparken, yakınları o anları kaydedip, sosyal medyada paylaştı.
Yusufeli ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki 150 haneli Erenköy'e, 30 yıl önce elektrik hattı çekildi. Ancak, köye uzak noktada bulunduğu ve az sayıda ev yer aldığı gerekçesiyle Çakmak Mahallesi'ne elektrik hattı getirilmedi. Vatandaşların yıllar süren elektrik talebi de karşılanmadı. 10 haneli Mahalle sakinleri de elektrik olmayınca kendilerince çözümler üretti.
Kimi evlerini gaz lambası ile kimi güneş enerjisi panellerinden elde ettikleri elektrikle kimi de jeneratörlerle aydınlattı. Vatandaşlar, bir süre önce köye gelen Artvin Valisi Ömer Doğanay'a sorunlarını iletti. Vali Doğanay, Çoruh Elektrik Dağıtım Şirketi (ÇEDAŞ) İl Müdürü Osman Aydın ile görüştü, Çakmak Mahallesi'ne elektrik verilmesi için proje hazırlanmasını istedi. 6 ay süren çalışma sonucunda elektrik şebekesi hattı çekilen mahalleye ilk kez elektrik verildi.
HORONLA KUTLADILAR
Evlerini bugüne kadar gaz lambası ve güneş enerjisi panellerinden elde ettikleri enerji ile aydınlatan Zeki ve Sultan Akdeniz çifti, ilk kez elektriğe kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Çift, bu anı ellerine aldıkları güneş enerjisi paneli sistemi cihazı ile horon oynayarak kutladı.