İngiltere'de görüp etkilendi, Beykoz'da kurdu! Giden ziyaretçiler büyüleniyor

"İngiltere'de gezerken ilk kelebek bahçesini gördük"



Kelebek bahçesi yapımına nasıl başladığını anlatan Çiğdem Ünlü, "Kardeşim ve eşimle beraber İngiltere'de gezerken ilk kelebek bahçemizi gördük. Çok beğendik. Dedik ki Türkiye'deki çocuklar niye bunu görmesinler? Sonra dünyadaki bütün kelebek bahçelerini gezmeye başladık. ve İngiltere'dekine benzer olanı da bu alanda oluşturduk."