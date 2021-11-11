İngiltere'de görüp etkilendi, Beykoz'da kurdu! Giden ziyaretçiler büyüleniyor
İngiltere gezisinde gördüğü kelebek bahçesinden etkilenen Çiğdem Ünlü, Beykoz'da 15 farklı kelebek türünün barındığı özel olarak iklimlendirilen bir ortam oluşturdu.
Beykoz'da özel olarak iklimlendirilen alanda yaşayan kelebekler belirli ülkelerden özel olarak getiriliyor. 800 kadar kelebeğe ev sahipliği yapan Beykoz'daki kelebek bahçesinde, tropikal bir iklim oluşturularak, 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem koşullarında 15 tür kelebeğe ev sahipliği yapılıyor.
"İngiltere'de gezerken ilk kelebek bahçesini gördük"
Kelebek bahçesi yapımına nasıl başladığını anlatan Çiğdem Ünlü, "Kardeşim ve eşimle beraber İngiltere'de gezerken ilk kelebek bahçemizi gördük. Çok beğendik. Dedik ki Türkiye'deki çocuklar niye bunu görmesinler? Sonra dünyadaki bütün kelebek bahçelerini gezmeye başladık. ve İngiltere'dekine benzer olanı da bu alanda oluşturduk."
"Yaklaşık 15 türe yakın kelebek her zaman bulunduruyoruz. Kelebek bahçemizin içerisinde 800 adet de kelebek bulunuyor. İrili ufaklı, değişik renklerde ama hepsi tropikal kelebekler."
"Tropikal kelebekler oldukları için onların yaşam alanlarını, habitatlarını burada biz yaptık. Onlara uygun bitkiler koyduk, iklim koşullarını onlara göre hazırladık. ve sonunda burada yaşamaya başladılar." dedi.