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İstanbul Havalimanı'nda sömestir yoğunluğu

İki hafta sürecek yarıyıl tatili nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda öğle saatlerinden itibaren yoğunluk başladı.

Kaynak: DHA
İstanbul Havalimanı'nda sömestir yoğunluğu - Resim: 1

Okullarda yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte tatili yurt içi ve yurt dışında değerlendirmek isteyen aileler öğle saatlerinden itibaren havalimanına gelmeye başladı. 

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İstanbul Havalimanı'nda sömestir yoğunluğu - Resim: 2

Yolcular, terminal girişlerindeki kontrol noktalarından geçerek, iç ve dış hat terminallerinde check-in ve bagaj işlemlerini yaptı. 

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İstanbul Havalimanı'nda sömestir yoğunluğu - Resim: 3

Yarı yıl tatilini ailesiyle birlikte Denizli'de olacaklarını ifade eden Öğretmen Emel Şuözer, "Memlekete gidiyoruz. Buradan öğrencilerime sesleniyorum tatilde iyi dinlensinler, ikinci dönem onları bekliyoruz" dedi.

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İstanbul Havalimanı'nda sömestir yoğunluğu - Resim: 4

Adıyaman'a giden Ahmet Oğuz ise, "Adıyaman deprem bölgesi olduğu için ailem depremzede. Onları ziyaret edeceğiz. Çocuklarla birlikte annemi ve babamı görmeye gidiyoruz" diye konuştu.

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