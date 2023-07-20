İstanbul'da kadın kılığında banka soygunu

SOYGUN ANINI GÜVENLİ KAMERALARI KAYDETTİ

Banka soygunun polise haber verilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği harekete geçti. Polis banka güvenlik kameralarını incelendiğinde soygun anının saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde bankaya giren kadın kılığındaki şüphelinin önce sıra almak için, cihaza yöneldiği bu sırada yanına yardım için yaklaşan güvenlik görevlisini bir anda silahını çekerek etkisiz hale getirdiği görüldü. Daha sonra bankoya yönelen hırsızın, elindeki poşeti parayla doldurduktan sonra bankadan ayrıldığı belirlendi.