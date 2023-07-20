İstanbul'da kadın kılığında banka soygunu
İstanbul Bahçelievler'de kadın kılığında banka soygunu yapan C.Y., 8 saat içinde yakalandı. Soygun anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Bahçelievler, Çobançeşme Mahallesi, Fatih Caddesi'ndeki özel bir bankada dün öğle saatlerinde meydana geldi.
Bankaya müşteri gibi giren bir kadın, aniden silahını çekerek güvenlik görevlisi Ş.H.'yi etkisiz hale getirdi. Bankolara yönelen soygun, elindeki poşeti uzatarak içinin parayla doldurulmasını istedi. Yaklaşık 2 dakika süren soygunun ardından içinde 135 dolar ve 170 bin lira para bulunan poşeti alan şüpheli olay yerinden kaçtı.
SOYGUN ANINI GÜVENLİ KAMERALARI KAYDETTİ
Banka soygunun polise haber verilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği harekete geçti. Polis banka güvenlik kameralarını incelendiğinde soygun anının saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde bankaya giren kadın kılığındaki şüphelinin önce sıra almak için, cihaza yöneldiği bu sırada yanına yardım için yaklaşan güvenlik görevlisini bir anda silahını çekerek etkisiz hale getirdiği görüldü. Daha sonra bankoya yönelen hırsızın, elindeki poşeti parayla doldurduktan sonra bankadan ayrıldığı belirlendi.
8 SAAT SONRA YAKALANDI
Polis dışarda bulunan güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüpheliyi takip etti. Kadın kılığındaki hırsızın elindeki para dolu poşetle bir süre yürüdüğü görüldü. Polis ekipleri tarafından Küçükçekmece'de oturduğu belirlenen şüphelinin adresi civarında pusu kuruldu. Kıyafetlerini değiştirmiş bir halde yürüyen C.Y. yakalanarak gözaltına alındı.