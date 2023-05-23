İstanbul'da kayıp anne ve 2 çocuğunun cesedi bulundu

İstanbul'da iddiaya göre 2.5 yıl önce S.D. oğlu E.P. ve kızı R.P. ile birlikte şüpheli bir şekilde kayboldu. D. ve çocuklarının bulunması için ailesi bir televizyon programına katıldı. Programda S.D. ve çocuklarının son görüldüğü yerin Silivri'de olduğu iddia edildi.