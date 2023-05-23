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İstanbul'da kayıp anne ve 2 çocuğunun cesedi bulundu

İstanbul Silivri'de toprağa gömülmüş 3 ceset bulundu. Cansız bedenlerin kayıp olarak aranan anne ve iki çocuğuna ait olduğu düşünülüyor.

İstanbul'da kayıp anne ve 2 çocuğunun cesedi bulundu - Resim: 1

İstanbul'da iddiaya göre 2.5 yıl önce S.D. oğlu E.P. ve kızı R.P. ile birlikte şüpheli bir şekilde kayboldu. D. ve çocuklarının bulunması için ailesi bir televizyon programına katıldı. Programda S.D. ve çocuklarının son görüldüğü yerin Silivri'de olduğu iddia edildi. 

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İstanbul'da kayıp anne ve 2 çocuğunun cesedi bulundu - Resim: 2

Bu iddialar üzerine Jandarma ekipleri Silivri'de arama çalışması başlattı. Ekipler Silivri Değirmenköy mevkiinde yeşil alanda kazı çalışması yaptı. 

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İstanbul'da kayıp anne ve 2 çocuğunun cesedi bulundu - Resim: 3

Yapılan kazıda toprağa gömülü şekilde 3 ceset bulundu. 

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İstanbul'da kayıp anne ve 2 çocuğunun cesedi bulundu - Resim: 4

Cesetlerin kayıp olarak aranan S.D., oğlu E.P. ve kızı R.P.'ye ait olduğu düşünülüyor. 

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