İstanbul'da kayıp anne ve 2 çocuğunun cesedi bulundu
İstanbul Silivri'de toprağa gömülmüş 3 ceset bulundu. Cansız bedenlerin kayıp olarak aranan anne ve iki çocuğuna ait olduğu düşünülüyor.
İstanbul'da iddiaya göre 2.5 yıl önce S.D. oğlu E.P. ve kızı R.P. ile birlikte şüpheli bir şekilde kayboldu. D. ve çocuklarının bulunması için ailesi bir televizyon programına katıldı. Programda S.D. ve çocuklarının son görüldüğü yerin Silivri'de olduğu iddia edildi.
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Bu iddialar üzerine Jandarma ekipleri Silivri'de arama çalışması başlattı. Ekipler Silivri Değirmenköy mevkiinde yeşil alanda kazı çalışması yaptı.
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Yapılan kazıda toprağa gömülü şekilde 3 ceset bulundu.
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Cesetlerin kayıp olarak aranan S.D., oğlu E.P. ve kızı R.P.'ye ait olduğu düşünülüyor.
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