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  3. 11 Nisan 2017 08:36

İstanbul'da şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ‘torbacı’ olarak tabir edilen zehir tacirlerine şafak operasyonu düzenledi.

İstanbul'da şafak operasyonu


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İstanbul'da şafak operasyonu

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İstanbul'da şafak operasyonu

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İstanbul'da şafak operasyonu

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