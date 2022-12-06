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İstanbul'da yolda yürüyen kadına iğrenç taciz

İstanbul Sultanbeyli'de yolda yürüyen bir kadını takip ettikten sonra, arkasından yaklaşıp taciz eden zanlı, polis tarafından yakalandı.

İstanbul'da yolda yürüyen kadına iğrenç taciz - Resim: 1

Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde 2 Aralık'ta saat 21.20'de bir kişi, yolda yürüyen kadını takip etmeye başladı. Bir süre kadını takip eden şüpheli sonra arkasından koşarak, kadını taciz etti. 

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İstanbul'da yolda yürüyen kadına iğrenç taciz - Resim: 2

Şüpheli kadını yol kenarına doğru sürüklemek isterken yoldan geçen bir otomobil durumu fark etti ve durdu. Otomobilin durması üzerine şüpheli koşarak olay yerinden ayrıldı.

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İstanbul'da yolda yürüyen kadına iğrenç taciz - Resim: 3

Olayın ardından taciz edilen kadın polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, 43 güvenlik kamerasını inceledi. Ekipler şüphelinin G.T. olduğunu belirledi. G.T. polis ekiplerince yakalandı. Taciz anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul'da yolda yürüyen kadına iğrenç taciz - Resim: 4
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