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İstanbullular dikkat: Bayram trafiği sürüyor

Kurban Bayramı sebebiyle 9 gün sürecek olan tatilin başlamasıyla İstanbul dışına çıkan vatandaşların trafikte oluşturduğu yoğunluk sürüyor.

İstanbullular dikkat: Bayram trafiği sürüyor - Resim: 1

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul'da yaşayanlar memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için yola çıktı.

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İstanbullular dikkat: Bayram trafiği sürüyor - Resim: 2

İstanbul çıkışında yaşanan trafik yoğunluğunun devam ettiği görüldü.

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İstanbullular dikkat: Bayram trafiği sürüyor - Resim: 3

Ataşehir TEM Otoyolu Çamlıca Gişeler mevkiinde araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.

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İstanbullular dikkat: Bayram trafiği sürüyor - Resim: 4

Yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi. 

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