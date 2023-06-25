İstanbullular dikkat: Bayram trafiği sürüyor
Kurban Bayramı sebebiyle 9 gün sürecek olan tatilin başlamasıyla İstanbul dışına çıkan vatandaşların trafikte oluşturduğu yoğunluk sürüyor.
Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul'da yaşayanlar memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için yola çıktı.
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İstanbul çıkışında yaşanan trafik yoğunluğunun devam ettiği görüldü.
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Ataşehir TEM Otoyolu Çamlıca Gişeler mevkiinde araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.
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Yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.
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