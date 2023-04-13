İstanbul'un çöken surları havadan görüntülendi

Olay, saat 18.30 sıralarında Silivrikapı Mahallesi Hisaraltı Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tarihi surlarda çökme meydana geldi. İhbar üzerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.