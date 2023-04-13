İstanbul'un çöken surları havadan görüntülendi
İstanbul Fatih'te tarihi surların bir kısmında çökme meydana geldi. Surların altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Çökmenin yaşandığı tarihi surlar havadan görüntülendi.
Olay, saat 18.30 sıralarında Silivrikapı Mahallesi Hisaraltı Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tarihi surlarda çökme meydana geldi. İhbar üzerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Arama kurtarma çalışmaları sırasında, surların altında yaptığı barakada yaşayan 62 yaşındaki Mustafa G.'nin cansız bedenine ulaşıldı.
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G.'nin cenazesi morga kaldırıldı. Çöken surlar havadan görüntülendi. (DHA)
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