İstanbul'un göbeğinde güpe gündüz silahlı çatışma
İstanbul'da güpe gündüz Beyoğlu'nadki Hasköy Parkı’nda 2 şahıs ağaçların arkasında saklanarak birbirine ateş açtı. O anlar saniye saniye görüntülendiç....
Kaynak: İHA
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Hasköy Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre alkollü iki şahıs parkta tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki şahısta birbirine silah çekti. Ağaçların arkasında saklanan şahıslar, birbirlerine ateş açarak bir süre çatıştı.
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Yaşananlar kameralara anbean yansıdı. Görenlerin şaşkına döndüğü çatışma sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Kısa sürede gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı çalışmada herhangi bir yaralının olmadığını tespit etti. Bunun üzerine olay yerinde inceleme yapan polis, yeşillik alanda 4 adet boş kovan gördü.
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İzleri takip eden Beyoğlu polisi, sahildeki teknede şüpheli hareketler sergileyen Z.Ş.’nin (35) kaçmaya çalıştığını fark etti.
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