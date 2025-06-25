İzmir'de büyük yangın: Çok sayıda uçak ve helikopter bölgede
İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. 11 uçak ve 13 helikopterle müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: DHA/,HA
Foça ilçesi Bozköy Mahallesi'nde ormanlık alanda bugün saat 12.36'da orman yangını başladı.
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Bölgeden dumanların yükselmesi üzerine Orman Genel Müdürlüğü'ne ait hava araçları sevk edildi.
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Kısa zamanda bölgeye gelen ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalara başladı.
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Havadan 11 uçak, 13 helikopter, karadan da 32 arazöz, 10 su ikmal, 5 dozer ile müdahale devam ediyor.
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