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İzmir'de büyük yangın: Çok sayıda uçak ve helikopter bölgede

İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. 11 uçak ve 13 helikopterle müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA/,HA
İzmir'de büyük yangın: Çok sayıda uçak ve helikopter bölgede - Resim: 1

Foça ilçesi Bozköy Mahallesi'nde ormanlık alanda bugün saat 12.36'da orman yangını başladı. 

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İzmir'de büyük yangın: Çok sayıda uçak ve helikopter bölgede - Resim: 2

Bölgeden dumanların yükselmesi üzerine Orman Genel Müdürlüğü'ne ait hava araçları sevk edildi. 

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İzmir'de büyük yangın: Çok sayıda uçak ve helikopter bölgede - Resim: 3

Kısa zamanda bölgeye gelen ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalara başladı. 

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İzmir'de büyük yangın: Çok sayıda uçak ve helikopter bölgede - Resim: 4

Havadan 11 uçak, 13 helikopter, karadan da 32 arazöz, 10 su ikmal, 5 dozer ile müdahale devam ediyor.

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