İzmir'de lüks siteyi küle çeviren yangının sebebi belli oldu

"YANGIN KAYNAKLI BİR YARALI YOK"

Kasapoğlu, "Panik kaynaklı dairelerden atlayıp yaralanan vatandaşlarımız var. Yangın kaynaklı bir yaralı yok. Büyük ölçüde söndürüldü diyebilir. Ciddi anlamda bir seferberlik söz konusu. Bloğun bir tarafı tamamen sönmüş durumda. 3 farklı blok var burada. Diğer bloklara sıçrama söz konusu değil. İtfaiye araçları, UMKE'nin, AFAD'ın araçları burada. Yangını söndürmek için canla başla çaba sarf ediyorlar." ifadelerini kullandı.