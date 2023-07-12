İzmir'deki orman yangını can aldı!
Pazartesi günü İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde çıkan orman yangınlarında yaralanan bir yangın işçisi şehit düştü...
İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde pazartesi günü birer orman yangını çıkmış, yangınlar saatler sonra kontrol altına alınmıştı.
Menderes'teki orman yangınından acı bir haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınında yaralanan yangın işçisi Mustafa Gürpınar'ın şehit olduğunu duyurdu.
Sıcak ve rüzgarlı havanın hakim olduğu İzmir'de 2 ilçede, 10 Temmuz'da orman yangını çıktı. İlk yangın saat 13.45 sıralarında Aliağa Çaltılıdere Mahallesi'nde, diğeri ise 15 dakika sonra Menderes ilçesi Oğlananası mevkisindeki ormanda çıktı. Her 2 yangın, havadan ve karadan müdahaleyle gece saatlerinde söndürüldü. Menderes ilçesinde, yangından etkilenip tedavi gören 4 personelden 2'si taburcu edildi, 1'i ise servise alındı. Durumu ağır olan ve yoğun bakımda tedavisi süren arazöz şoförü, evli ve 1 çocuk babası Mustafa Gürpınar'ın, dün gece, tedavi gördüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlerle duyurdu:
"Acımız büyük... İzmir, Menderes’teki yangında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan yangın işçisi kardeşimiz Mustafa Gürpınar’a Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum. Seni unutmayacağız."