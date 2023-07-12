İzmir'deki orman yangını can aldı!

Sıcak ve rüzgarlı havanın hakim olduğu İzmir'de 2 ilçede, 10 Temmuz'da orman yangını çıktı. İlk yangın saat 13.45 sıralarında Aliağa Çaltılıdere Mahallesi'nde, diğeri ise 15 dakika sonra Menderes ilçesi Oğlananası mevkisindeki ormanda çıktı. Her 2 yangın, havadan ve karadan müdahaleyle gece saatlerinde söndürüldü. Menderes ilçesinde, yangından etkilenip tedavi gören 4 personelden 2'si taburcu edildi, 1'i ise servise alındı. Durumu ağır olan ve yoğun bakımda tedavisi süren arazöz şoförü, evli ve 1 çocuk babası Mustafa Gürpınar'ın, dün gece, tedavi gördüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği duyuruldu.