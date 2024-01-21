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Kar yolu kapattı, 22 araç, onlarca vatandaş mahsur kaldı

Muş - Mutki kara yolunun 10'uncu kilometresinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle 22 araçta mahsur kalan 70 kişi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Kaynak: DHA
Kar yolu kapattı, 22 araç, onlarca vatandaş mahsur kaldı - Resim: 1

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Muş-Mutki kara yolunun 10’uncu kilometresinde Keymekem Çeşmesi mevkinde 22 araç ve içerisindeki 70 kişi mahsur kaldı. 

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Kar yolu kapattı, 22 araç, onlarca vatandaş mahsur kaldı - Resim: 2

Durumun 112’ye bildirilmesi üzerine karla mücadele ekipleri harekete geçti.

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Kar yolu kapattı, 22 araç, onlarca vatandaş mahsur kaldı - Resim: 3

Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekiplerinin, 3 iş makinesiyle bölgede yürüttüğü 4 saatlik çalışmayla, mahsur kalan 70 kişi ve 22 araç kurtarıldı. (DHA)

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Kar yolu kapattı, 22 araç, onlarca vatandaş mahsur kaldı - Resim: 4
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