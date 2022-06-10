Karadeniz gazı için tarihi gün! Borular döşenmeye başlandı

13 Haziran günü 170 kilometrelik hatta çalışmalar başlayacak

Filyos Limanı’nda TPAO’ya ait sahada depolanan doğalgaz boruları 13 Haziran günü itibariyle Castoro-10 isimli gemi aracılığıyla 170 kilometrelik hatta deniz tabanına yerleştirilecek. Aynı anda 6 bin faaliyetin yürütüldüğü projede gazın ana hatta taşınması için karada da boru döşeme çalışmaları eş zamanlı sürüyor.