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Kış yüzünü gösterdi! Her yer bembeyaz

Rize'de 2 bin rakım üzerinde yaylalar kar yağışıyla beyaza büründü.

Kaynak: AA
Kış yüzünü gösterdi! Her yer bembeyaz - Resim: 1

Rize'de yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı.

İl genelinde hava sıcaklığının düşmesi sonucu Kaçkar Dağları Milli Parkı ile çevresindeki yaylalarda gece başlayan kar etkili oldu.

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Kış yüzünü gösterdi! Her yer bembeyaz - Resim: 2

Bölgede 2 bin rakım üzerindeki yaylalar beyaza büründü. Huser Yaylası'nda karın ardından oluşan sis bulutu ise güzel görüntüler oluşturdu.

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Kış yüzünü gösterdi! Her yer bembeyaz - Resim: 3

Güneysu ilçesinin Handüzü Yaylası ile İkizdere ilçesi Çağrankaya Yaylası'nda da yağış aralıklarla etkili oldu.

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Kış yüzünü gösterdi! Her yer bembeyaz - Resim: 4

Yetkililer, halen yüksek rakımlı yaylalarda bulunan vatandaşlara artık bölgede kalmamaları uyarısında bulundu.

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