Koca bina ''korna'' ile yıkıldı!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7 üzeri iki depremde Elazığ’da yaklaşık 10 bin bina hasar aldı. Ağır hasarlı binaların yıkımı kent genelinde devam ederken, bazı binalar korna sesi ile bazı binalar da tek dokunuşta yerle bir oluyor.