Kocasu Deresi'nde toplu balık ölümleri

"İçinde bulunduğumuz şu günlerde iklim krizinin arttığı, suyun önem kazandığı bu dönemde, bu suyun kirletilmesine göz yumulmaması gerekiyor." ifadelerini kullanan Demir, "Suya bu denli ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde suların kirletilmesinin engellenmesini savunuyoruz. Burası akarsu burada balıkların ölmesi için bir neden göremiyoruz. Çünkü su epey derin. Susuzluktan dolayı oksijenin düşeceğini zannetmiyorum. Muhtemelen suya yabancı bir maddenin girdiğini tahmin ediyoruz. Resmi kurumların aldığı numunelerden sonuç bekliyoruz ve sonuca göre bizde tepkimizi vereceğiz.” dedi.