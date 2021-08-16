Kredi çekip bu işe girdi, şimdi para basıyor: Aylık kazancı 100 bin TL

Demir, Keban Baraj Gölü üzerinde yaşadığı teknede, dünyanın en kaliteli tatlı su ıstakozları arasında gösterilen kerevit avlıyor.

Haftada ortalama 400 kilo kerevit yakaladığını belirten Demir, "Kilosu 30 liraydı sonra 45 oldu, şimdi ise 65 lira. Eğirdir Gölü'nde kerevit, mantar hastalığından dolayı azaldı, ondan da burada fiyatlar yükseldi" dedi.