Kredi çekip bu işe girdi, şimdi para basıyor: Aylık kazancı 100 bin TL
Tunceli'de yaşayan Onur Demir, kredi çekip girdiği işten aylık 100 bin lira kazanç elde ediyor.
Demir, Keban Baraj Gölü üzerinde yaşadığı teknede, dünyanın en kaliteli tatlı su ıstakozları arasında gösterilen kerevit avlıyor.
Haftada ortalama 400 kilo kerevit yakaladığını belirten Demir, "Kilosu 30 liraydı sonra 45 oldu, şimdi ise 65 lira. Eğirdir Gölü'nde kerevit, mantar hastalığından dolayı azaldı, ondan da burada fiyatlar yükseldi" dedi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul'a yerleşen Onur Demir, pandemi sürecinde insan kalabalığından kaçarak, anne ve babası ile kardeşinin yaşadığı memleketi Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Kıraçlar köyüne yerleşti.
İhtiyaç kredisiyle tekne satın alan Demir, baraj seviyesinin yükselmesiyle kaldığı ada su altında kalınca teknede yaşamını sürdürmeye devam etti. Demir, dünyanın en kaliteli tatlı su ıstakozları arasında gösterilen kereviti avlamaya başladı.
AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLİYOR
Demir, Türkiye'nin en büyük ikinci, doğal göller arasında 675 kilometrekarelik alanıyla da 3'üncü sırada yer alan, Keban Baraj Gölü'nde kereviti, kiraladığı baraj sahasına giderek avlıyor.