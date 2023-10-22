Lastik deposu alev alev yandı! Zarar çok büyük...

Kepez ilçesi Emek Mahallesi Gazi Bulvarı Yan yol üzerinde bulunan lastik deposunda dün saat 22.00 sıralarında yangın başladı. Alarm sisteminin çalmasıyla dumanı fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, deponun kapılarını demir kesme makinesiyle kesip, içeri girdi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Dumanın tahliye edilmesi için iş yerinin çatı ile giriş kısımlarında kesimler gerçekleştirdi.