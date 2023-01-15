Londra'da silahlı saldırı: 2'si çocuk 5 yaralı

İngiliz polisinden yapılan açıklamaya göre, Londra'nın kuzeyindeki Euston'da, cenaze töreninin yapıldığı bir kilisenin yakınında, hareket halindeki bir araçtan açılan ateşte 7 ile 12 yaşlarındaki 2 kız çocuğu ve 3 kadın yaralandı.